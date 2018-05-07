Баннеры с ошибками, посвященные Дню Победы и размещенные на административных зданиях в Кургане, стали поводом для шуток в Сети. Фотожаба появилась в российском паблике «КБ» во «ВКонтакте».
Автор изображения напоминает о великих победах русского народа: «Над Германией — в 1945 году. Над Хазарией — 1045 лет назад». «Над орфографией!» — заканчивает он смысловой ряд, имея в виду авторов современных плакатов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане появились баннеры с поздравлениями, в которых были допущены ошибки. Например, в слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», слово «оборона» написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о». В городской администрации заявили, что не имеют к плакатам никакого отношения. Баннеры были изготовлены одним из рекламных агентств на безвозмездной основе. Сейчас все баннеры демонтированы — их обещают вернуть на место 8 мая. Уже без ошибок.