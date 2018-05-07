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07 мая 2018
19:50  07 мая 2018 0

История любви Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской оказалась выдумкой

Взаимоотношения пары постоянно в центре скандаловФОТО: Виталина Цымбалюк-Романовская, Facebook

Бывшая близкая подруга Виталины Цымбалюк-Романовской, юрист Элина Мазур, рассказала, что у украинской пианистки никогда не было со знаменитым артистом Арменом Джигарханяном любовных отношений. Мазур назвала Цымбалюк вруньей.

Представительница 82-летнего актера заявила, что пианистка придумала романтическую историю взаимоотношений с бывшим супругом. Джигарханян ее не любил, как и Цымбалюк-Романовская — его. «Никогда у Джигарханяна не было романтических отношений с Цымбалюк-Романовской. Вся эта история якобы великой любви выдумана этой женщиной! Никакой „любви к мэтру с самого детства и пятнадцати с лишним лет отношений“ не было в помине! Сам он женился исключительно по ее настоянию и из жалости — и вот что вышло», — объяснила Мазур в интервью изданию 7days.

Мазур добавила, что ей горько слышать, как все обсуждают частную жизнь Джигарханяна. «Как же сейчас больно и обидно за народного артиста, обобранного буквально до нитки, которому перемывают кости люди», — пояснила бывшая подруга Цымбалюк-Романовской. Она пообещала, что артист в ближайшее время сделает заявление по этому поводу.

Ранее Мазур рассказала в интервью «Национальной службе новостей», что народный артист СССР Армен Джигарханян из-за бывшей супруги попал в больницу. «Он был госпитализирован на фоне нервного срыва из-за анонса очередной программы с Цымбалюк-Романовской», — пояснила она. Скандальный развод пара Джигарханян — Цымбалюк-Романовская оформила в октябре 2017 года.

Виктор Жуков
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