Удалось ли спасти овцу, неизвестно
В Наро-Фоминске овечка создала переполох среди горожан, выбежав на дорогу. Животное тревожно блеяло и не понимало, как покинуть проезжую часть.
Инцидент произошел на улице Маршала Жукова, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». «Овечка потерялась и ходит прямо по проезжей части. От кого сбежала?» — написали в соцсети. «От хозяина-барана видимо», «Шашлык сбежал», — ответили в комментариях. На кадрах видно, что одна из женщин пытается вывести овцу с дороги, но та отбегает от нее. С другой стороны трассы навстречу животному идет другая девушка.
Ранее житель Перми сообщил о продаже кота-целителя, выставив питомца на продажу в интернет. Стоимость пушистика хозяин оценил в два миллиона рублей.