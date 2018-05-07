США не могут найти защиту от российских ракет «Кинжал» и «Авангард»

Американские высокопоставленные военнослужащие выразили обеспокоенность оснащением российских самолетов МиГ-31 гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Они признали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут перехватить эти ракеты.
«Экзистенциальной угрозой» американские военные называют ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард». Представители армии США поясняют, что существующие системы ПВО страны не в состоянии перехватить ракеты, чья скорость превышает 3 Маха. Более того, американцам часто не удается справиться даже с очень старыми дозвуковыми ракетами семейства SCUD, которые были созданы 50 лет назад. Об этом пишет RNS со ссылкой на американский журнал Military Watch.
«Новые системы атаки России, которые способны развивать скорость больше пяти Махов, некоторые — 10 Махов или даже 20 Махов, если речь идет о ракетном комплексе „Авангард“, представляют экзистенциальную угрозу вооруженным силам США, а также всем потенциальным противникам России», — отмечает журнал.
О том, что сейчас на опытно-боевом дежурстве России стоят десять самолетов Миг-31, оснащенных ракетами «Кинжал», рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Ранее, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин представил новую межконтинентальную ракету «Сармат», обходящую американскую ПРО. «Когда-то вы не слушали Россию в вопросах ядерного потенциала. Теперь послушаете», — пошутил российский лидер над западными коллегами.