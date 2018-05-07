{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
Главные новости Москвы
22:58  07 мая 2018 0

США не могут найти защиту от российских ракет «Кинжал» и «Авангард»

Ракетным комплексом «Кинжал» оборудованы истребители МиГ-31ФОТО: wikipedia.org

Американские высокопоставленные военнослужащие выразили обеспокоенность оснащением российских самолетов МиГ-31 гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал». Они признали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) США не могут перехватить эти ракеты.

«Экзистенциальной угрозой» американские военные называют ракетные комплексы «Кинжал» и «Авангард». Представители армии США поясняют, что существующие системы ПВО страны не в состоянии перехватить ракеты, чья скорость превышает 3 Маха. Более того, американцам часто не удается справиться даже с очень старыми дозвуковыми ракетами семейства SCUD, которые были созданы 50 лет назад. Об этом пишет RNS со ссылкой на американский журнал Military Watch.

Новость по теме
«Это что, Гавайи были?» Россиян взбудоражила ядерная ракета на послании Путина. ВИДЕО

«Новые системы атаки России, которые способны развивать скорость больше пяти Махов, некоторые — 10 Махов или даже 20 Махов, если речь идет о ракетном комплексе „Авангард“, представляют экзистенциальную угрозу вооруженным силам США, а также всем потенциальным противникам России», — отмечает журнал.

О том, что сейчас на опытно-боевом дежурстве России стоят десять самолетов Миг-31, оснащенных ракетами «Кинжал», рассказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Ранее, выступая с посланием Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин представил новую межконтинентальную ракету «Сармат», обходящую американскую ПРО. «Когда-то вы не слушали Россию в вопросах ядерного потенциала. Теперь послушаете», — пошутил российский лидер над западными коллегами.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров