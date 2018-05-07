Трещина достигает 200 метров в длину
В Новой Зеландии образовалась огромная трещина в почве. Она достигает 200 метров в длину и 20 метров в глубину.
Необычное явление было обнаружено неподалеку от города Роторуа, сообщает RT. Причины возникновения разлома поначалу оставались загадкой — по одной из первых версий, все дело в проливных дождях. Однако недалеко от этого места ранее также произошло землетрясение магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.
Между тем вулканологи считают, что дождевая вода разрушила подземный известняк, из-за чего и образовалась трещина. Ученые полагают, что размыв известняка происходил в течение столетия.