22:21 07 мая 2018 0

Трещина достигает 200 метров в длину Фото: скриншот видео

В Новой Зеландии образовалась огромная трещина в почве. Она достигает 200 метров в длину и 20 метров в глубину.

Необычное явление было обнаружено неподалеку от города Роторуа, сообщает RT. Причины возникновения разлома поначалу оставались загадкой — по одной из первых версий, все дело в проливных дождях. Однако недалеко от этого места ранее также произошло землетрясение магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Между тем вулканологи считают, что дождевая вода разрушила подземный известняк, из-за чего и образовалась трещина. Ученые полагают, что размыв известняка происходил в течение столетия.