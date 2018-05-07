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07 мая 2018
Главные новости Москвы
22:45  07 мая 2018 0

В соцсетях пришли в ужас от журнала с мертвой Гурченко на обложке. «Это отвратительно!» ВИДЕО

Людмила Гурченко умерла 30 марта 2011 годаФото: lusya_gurcenko, Instagram

В соцсети обсуждают номер желтого издания с мертвой Людмилой Гурченко на обложке. В спецвыпуске номера авторы приводят слова легендарной актрисы, которая заявляет, что репетировала то, как будет лежать в гробу.

«Я по ночам репетировала, как буду лежать в гробу», — цитирует издание слова покойной Гурченко. На следующих страницах читателю предлагают узнать, каким образом фанатка забеременела от певца Александра Серова.

«Коллега увидел вот этот замечательный журнал. Свежая пресса. Это же адский ад, дичайшая дичь, дновое дно, жестяная жесть. У меня нет слов. За такую работу люди попадают в ад?» — прокомментировала видео сотрудница телеканала «Ю» Анастасия Матвеенко на своей странице в Facebook. «Это же кликбэйт (обман читателя — прим. ред.), только в печатном виде», «Но это не глянец, кстати)», «Это отвратительно», — отреагировали подписчики.

Семен Гринберг
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