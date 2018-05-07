23:35 07 мая 2018 0

Главная особенность торта, по словам кондитеров, в его ингредиентах Фото: кадр из видео

Ко дню инаугурации президента России Владимира Путина, которая прошла 7 мая, кондитеры Сысертского хлебокомбината испекли 100-килограммовый именной торт. Видео с поздравлением главы государства от работников предприятия опубликовано на странице движения Putin Team в Instagram.

По словам представителей хлебокомбината, главная особенность торта не в весе, а в ингредиентах: «Помимо обычных, значатся профессионализм, неравнодушие, уважение, целеустремленность и гордость за страну».

Ранее, напомним, студенты из Новороссийска поздравили Владимира Путина с вступлением в должность президента флешмобом. 1200 человек с воздушными шарами собрались на площади у морского вокзала и выстроились, составив надпись «Путин» и рядом с ней — сердце с «галочкой». Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце 7 мая.