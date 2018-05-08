{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
00:35  08 мая 2018 0

Курган стал не единственным городом с ошибками на плакатах ко Дню Победы. «В неприрывнах боях»

Плакаты
Ошибки на плакатах ко Дню Победы встречаются почти ежегодноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в преддверии Дня Победы появились праздничные баннеры с грубыми орфографическими и фактическими ошибками. Как выяснилось, это далеко не первый случай. С подобными ситуациями россияне сталкиваются почти ежегодно.

К примеру, 4 мая в Калуге повесили плакаты с заголовком «Медаль Злотая звезда». А в 2016 году жителей этого же города с Днем Победы поздравляли солдаты вермахта с гранатой и американские военные. Годом позже в Новороссийске разместили плакат с надписью «Помни, мир от фашизма спас советсТкий солдат», а в Нижневартовске (ХМАО) появился баннер «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!». Такая же нелепая ошибка была и Темрюкском районе (Краснодарский край), только тогда надпись была сделана большими белыми буквами прямо на горе.

Новость по теме
Курганцев возмутили нелепые ошибки на плакатах ко Дню Победы. «Позорище». ФОТО

Ошибки в поздравительных надписях допускают и на памятниках. Два года назад в парке Победы Липецка появился мемориал, где была замурована капсула с видеообращением ветеранов войны к будущему поколению. Жители города были возмущены тем, что в словосочетании «великая отечественная война» первые два слова написали с маленьких букв. Впрочем, как и слово «победа», пишет «Газета.ру».

В 2015 году россияне праздновали 70-летнюю годовщину Победы. В Шлиссельбурге повесили поздравительную растяжку. Праздник прошел, украшения сняли, а на следующий год вывесили снова. Так жители отпраздновали круглую дату дважды. В этом же году в Чите появился большой баннер с фотографией Героя Советского Союза (все три слова были написаны с маленьких букв) А. А. Золотарева, а в тексте: «забайкалье», «комунист», «в неприрывнах боях», «За отчизну пошел докнца», «сввязи».

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров