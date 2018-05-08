00:35 08 мая 2018 0

Ошибки на плакатах ко Дню Победы встречаются почти ежегодно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане в преддверии Дня Победы появились праздничные баннеры с грубыми орфографическими и фактическими ошибками. Как выяснилось, это далеко не первый случай. С подобными ситуациями россияне сталкиваются почти ежегодно.

К примеру, 4 мая в Калуге повесили плакаты с заголовком «Медаль Злотая звезда». А в 2016 году жителей этого же города с Днем Победы поздравляли солдаты вермахта с гранатой и американские военные. Годом позже в Новороссийске разместили плакат с надписью «Помни, мир от фашизма спас советсТкий солдат», а в Нижневартовске (ХМАО) появился баннер «Ни кто не забыт! Ни что не забыто!». Такая же нелепая ошибка была и Темрюкском районе (Краснодарский край), только тогда надпись была сделана большими белыми буквами прямо на горе.

Ошибки в поздравительных надписях допускают и на памятниках. Два года назад в парке Победы Липецка появился мемориал, где была замурована капсула с видеообращением ветеранов войны к будущему поколению. Жители города были возмущены тем, что в словосочетании «великая отечественная война» первые два слова написали с маленьких букв. Впрочем, как и слово «победа», пишет «Газета.ру».

В 2015 году россияне праздновали 70-летнюю годовщину Победы. В Шлиссельбурге повесили поздравительную растяжку. Праздник прошел, украшения сняли, а на следующий год вывесили снова. Так жители отпраздновали круглую дату дважды. В этом же году в Чите появился большой баннер с фотографией Героя Советского Союза (все три слова были написаны с маленьких букв) А. А. Золотарева, а в тексте: «забайкалье», «комунист», «в неприрывнах боях», «За отчизну пошел докнца», «сввязи».