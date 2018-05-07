23:58 07 мая 2018 0

Не исключено, что стена могла рухнуть из-за внутренних коммуникаций Фото: сообщество «Саратов онлайн» во «ВКонтакте»

Вечером 7 мая в Саратове обрушилась стена пятиэтажного общежития. По предварительным данным, погибших нет, на месте работают экстренные службы.

Из здания на проспекте Строителей были эвакуированы 143 человека, пишет агентство Nation News. Как выяснилось, произошло обрушение кирпичной кладки угла с первого по пятый этажи. В этой части дома находятся душевые. Сейчас общежитие оцепила полиция, а жильцы в скором времени будут размещены в гостиницы.

Как рассказали РИА «Новости» в региональной прокуратуре, здание не значилось в реестре аварийных. Чтобы установить причину обрушения ведомство уже инициировало проверку. По словам жителя дома, рухнувший угол дома уже ремонтировался, после чего его не стали признавать ни аварийным, ни ветхим, несмотря на наличие трещины до пятого этажа.