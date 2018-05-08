Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму

02:17 08 мая 2018 0

Страны Евросоюза хотят ввести против России новые санкции из-за Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Во вторник, 8 мая, комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза может рассмотреть вопрос о вводе новых санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности Украины». Такое пункт содержится в предварительной повестке совещания.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — приводит RT выдержку из документа.

Комитет постпредов стран Евросоюза, отметим, является основным подготовительным органом Евросовета. Все вопросы, которые будут включены в повестку Совета, сначала обсуждаются на заседании комитета, но окончательного решения он не принимает.

Ранее, напомним, СМИ сообщили о планах Евросоюза ввести санкции в отношении пяти россиян, отвечавших за организацию президентских выборов в Крыму. Счета этих россиян в иностранных банках заморозят, а сами они будут лишены права получить шенгенские визы.