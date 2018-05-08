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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
02:17  08 мая 2018 0

Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму

Евромайдан. Киев (Украина), евросоюз
Страны Евросоюза хотят ввести против России новые санкции из-за УкраиныФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Во вторник, 8 мая, комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза может рассмотреть вопрос о вводе новых санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности Украины». Такое пункт содержится в предварительной повестке совещания.

«Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины — новые списки», — приводит RT выдержку из документа.

Комитет постпредов стран Евросоюза, отметим, является основным подготовительным органом Евросовета. Все вопросы, которые будут включены в повестку Совета, сначала обсуждаются на заседании комитета, но окончательного решения он не принимает.

Ранее, напомним, СМИ сообщили о планах Евросоюза ввести санкции в отношении пяти россиян, отвечавших за организацию президентских выборов в Крыму. Счета этих россиян в иностранных банках заморозят, а сами они будут лишены права получить шенгенские визы.

Сергей Демин
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