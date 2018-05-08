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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
05:59  08 мая 2018 0

В госдуме предложили ужесточить санкции против США. Ударят по недвижимости и госзаказам

Москва, министерства, ведомства. Москва, герб рф, госдума, вечер, здание
Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты парламентаФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Представители комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям вступили с предложением о дополнении законопроекта о контрсанкциях, который был внесен в нижнюю палату парламента, новыми положениями.

В тексте заключения, опубликованном на сайте Госдумы, содержится рекомендация о включении в документ ограничения или запрета на участие компаний из США и тех стран, которые поддержали антироссийские санкции, в проведении электронных аукционов по размещению госзаказов, создании электронных площадок для проведения торгов, а также тендеров при госзакупках. Аналогичным образом собираются поступить по отношению к организации коммерческих электронных торгов и аукционов для госкорпораций, публично-правовых компаний, естественных монополий и других юридических лиц, а также организации тендерных площадок по банкротству, аренде и имуществу.

В комитете также предлагают вести запрет или ограничения на приобретение лицами, которые попадают под контрсанкции, имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, обществ с долей государственного участия более 50%, а также компаний, входящих в перечни градообразующих или стратегических организаций. Здесь идет речь о процедуре банкротства. Как сообщается в инициативе, если собственники, которые попадают под санкции, уже владеют приватизированной недвижимостью на муниципальной или государственной земле, то им нужно запретить приобретать этот участок в собственность.

Александр Черноскутов
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