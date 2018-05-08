{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
05:26  08 мая 2018 0

Россию назвали «угрозой своим гражданам» и странам по всему миру

Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , пиратский флаг, флаг россии, веселый роджер, пират
Сенатор Бен Кардин готов поднять вопрос о введении новых антироссийских санкцийФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета

Американский сенатор Бен Кардин заявил о готовности предложить новые санкции против России в конгрессе, поскольку эта страна несет угрозу не только другим государствам, но и гражданам, которые в ней проживают. С такой речью политик выступил в в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы готовы сделать больше, признавая, что Россия — угроза своим собственным гражданам и угроза демократическим странам по всему миру», — приводит РИА «Новости» слова Кардина.

Во вторник, 8 мая, напомним, комитет постпредов стран-членов Евросоюза может поднять вопрос о вводе новых санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности Украины». В частности, речь идет об организации выборов президента РФ в марте 2018 года на территории Крыма.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров