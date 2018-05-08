Россию назвали «угрозой своим гражданам» и странам по всему миру

05:26 08 мая 2018 0

Сенатор Бен Кардин готов поднять вопрос о введении новых антироссийских санкций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Американский сенатор Бен Кардин заявил о готовности предложить новые санкции против России в конгрессе, поскольку эта страна несет угрозу не только другим государствам, но и гражданам, которые в ней проживают. С такой речью политик выступил в в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Мы готовы сделать больше, признавая, что Россия — угроза своим собственным гражданам и угроза демократическим странам по всему миру», — приводит РИА «Новости» слова Кардина.

Во вторник, 8 мая, напомним, комитет постпредов стран-членов Евросоюза может поднять вопрос о вводе новых санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности Украины». В частности, речь идет об организации выборов президента РФ в марте 2018 года на территории Крыма.