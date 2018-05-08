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08 мая 2018
07 мая 2018
09:19  08 мая 2018 1

Второй конфискованный Bentley экс-губернатора Сахалина продали за семь миллионов

Авто такой марки продали на аукционеФото: сайт Avilon Aura — официального дилера Bentley

Автомобиль Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, продали на аукционе за 6,7 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Росимущества.

Торги прошли в понедельник, 7 мая. Начальная стоимость машины составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей. Однако из-за отсутствия заявок в рамках предыдущего аукциона цену снизили на 60% до 2 миллионов 598 тысяч рублей, передает Life.ru. Итоговая стоимость в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысячи 800 рублей. Средства, полученные с продажи автомобиля, в полном объеме перечислят в федеральный бюджет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что первый конфискованный Bentley экс-губернатора Сахалина продали за 5 миллионов 961 тысячу рублей. Также на торгах пытались продать за 11 миллионов рублей часы Хорошавина, однако найти покупателя с такой ценой не удалось. Росимуществу пришлось снизить ставку на 90%, до 1 миллиона 139 тысяч рублей.

Конфискация имущества Александра Хорошавина началась для погашения долга перед государством. Как сообщала «Русская планета», бывший глава региона оштрафован на 500 миллионов рублей, лишен всех государственных наград и приговорен к 13 годам колонии строгого режима за взяточничество.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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