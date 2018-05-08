В России рассекретили личные дела прототипов героев легендарных советских фильмов

Министерство обороны Российской Федерации обнародовало уникальные архивные документы о прототипах героев легендарных советских кинофильмов из фондов Центрального архива ведомства. В мультимедийном разделе сайта Минобороны пользователи могут ознакомиться с оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий формирований, события из которых вошли в основу киношедевров.
По данным ведомства, документы обнародованы в целях сохранения исторической правды и воспитания граждан на примерах служения Отечеству, передает телеканал 360. Среди рассекреченных бумаг — личные дела, наградные листы и военные фотографии героев войны.
В списке рассекреченных документов говорится о прототипах героев, действия которых легли в основу таких фильмов, как «В небе „ночные ведьмы“», «Экипаж машины боевой», «Батальоны просят огня», «Аты-баты, шли солдаты», «Командир счастливой „Щуки“», уточняет «Федеральное агентство новостей». Из опубликованных бумаг пользователи смогут узнать документальные подробности о страшных событиях и героизме советских людей.