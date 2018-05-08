Предприниматели Курганской области погрязли в кредитах

В Курганской области отмечен резкий рост кредитования корпоративного сектора экономики. Так, в первом квартале 2018 года объем предоставленных заемных средств составил 13,1 млрд рублей — прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти 77%, сообщает пресс-служба курганского отделения Центрального банка РФ.
Такому росту, по мнению специалистов, способствовало смягчение ценовых условий банковского кредитования. «В последнее время, в условиях поэтапного снижения ключевой ставки Банка России, отмечается смягчение условий кредитования. Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам для МСП [малых и средних предпринимателей] снизилась с 16,1% в марте 2017 года до 11,5% в марте 2018 года. Это, в свою очередь, стимулирует предприятия использовать заемные средства», — прокомментировал заместитель управляющего отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов.
Среди взятых бизнесом кредитов доля малого и среднего бизнеса составила 23,3%. Общий объем кредитов, предоставленных банками малому и среднему бизнесу Курганской области, за первый квартал 2018 года увеличился на 18% до 3 млрд рублей (годом ранее — 2,5 млрд рублей). В итоге предприниматели должны банкам 11 млрд рублей — на 1,3% больше, чем годом ранее.