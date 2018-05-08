{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
Главные новости Курганской области
10:37  08 мая 2018 2

Предприниматели Курганской области погрязли в кредитах

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
С начала года выросла закредитованность бизнесаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области отмечен резкий рост кредитования корпоративного сектора экономики. Так, в первом квартале 2018 года объем предоставленных заемных средств составил 13,1 млрд рублей — прирост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года почти 77%, сообщает пресс-служба курганского отделения Центрального банка РФ.

Такому росту, по мнению специалистов, способствовало смягчение ценовых условий банковского кредитования. «В последнее время, в условиях поэтапного снижения ключевой ставки Банка России, отмечается смягчение условий кредитования. Так, средневзвешенная процентная ставка по кредитам для МСП [малых и средних предпринимателей] снизилась с 16,1% в марте 2017 года до 11,5% в марте 2018 года. Это, в свою очередь, стимулирует предприятия использовать заемные средства», — прокомментировал заместитель управляющего отделением Курган Уральского ГУ Банка России Евгений Немчинов.

Среди взятых бизнесом кредитов доля малого и среднего бизнеса составила 23,3%. Общий объем кредитов, предоставленных банками малому и среднему бизнесу Курганской области, за первый квартал 2018 года увеличился на 18% до 3 млрд рублей (годом ранее — 2,5 млрд рублей). В итоге предприниматели должны банкам 11 млрд рублей — на 1,3% больше, чем годом ранее.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров