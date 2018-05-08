Курганец нашел на «Авито» свою квартиру, которую не продавал

Хозяин увидел объявление о продаже своей квартиры на сайте Avito
Житель Кургана обнаружил на сайте «Авито» объявление о продаже своей квартиры с фотографиями интерьера. При этом сам хозяин продавать недвижимость не собирался. С жалобой он обратился в Курганское управление ФАС.
В ходе рассмотрения возбужденного по жалобе дела выяснилось, что заявитель прошлой зимой купил данную квартиру через агентство недвижимости. Представитель агентства пояснил, что произошла техническая ошибка: в компанию обратились соседи заявителя, которые решили продать свою квартиру, но на «Авито» оказались фотографии уже проданной недвижимости.
Объявление было признано ненадлежащей рекламой, отметили в ведомстве. Там добавили, что оно не соответствует требованиям Федерального закона «О рекламе».