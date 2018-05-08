Конгресс США поручил министру обороны Джеймсу Мэттису представить доклад о наличии в американских вооруженных силах специалистов, владеющих русским, китайским и корейским языками. Такую поправку внесли в законопроект о финансировании и политике Пентагона на будущий год.
Законотворцев заинтересовало, как Мэттис будет решать проблему некомпетентности «в жизненно важных областях». Министр должен будет в течение 180 дней оценить остроту нехватки в ведомстве специалистов по иностранным языкам и предоставить план по устранению проблемы, передает агентство Nation News. Законопроект рассмотрят на этой неделе. Как пишет «Федеральное агентство новостей», далее документ поступит на голосование в палату представителей по делам ВС и в Сенат.
Ранее министерство Военно-морских сил США планировало создать службу мониторинга соцсетей, СМИ, блогов и форумов, чтобы анализировать источники на иностранных языках, сообщал RT, в том числе на русском языке и на диалектах, распространенных в Китае.