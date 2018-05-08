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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
13:40  08 мая 2018 0

Школьникам рассказали о военных годах Свердловска. «Труд в тылу был подвигом»

Книга
Тираж проекта составил около 700 книгФото: Анна Майорова © URA.RU

В понедельник, 7 мая, в Екатеринбурге состоялась презентация книги «Свердловск. Победа» для городских школ и публичных библиотек. Книга является проектом издательского дома «Коммерсантъ-Урал» и посвящена жизни города в годы Великой Отечественной войны.

По словам генерального директора издательского дома «Коммерсантъ-Урал» Сергея Плахотина, эта книга выпущена в рамках большого проекта об истории Большого Урала, Свердловска и Екатеринбурга. Она является одной из семи книг в этой серии и посвящена жизни города во время Великой Отечественной войны.

«Задача была максимально презентовать издание. Так, завтра, 9 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с ветеранами вручит им памятные экземпляры. В школы и библиотеки города также передадут их. Кроме того, в школы передадут электронные версии, чтобы учителя могли проводить уроки по истории», — рассказал Плахотин. Он отметил, что тираж этого проекта составил около 700 книг.

Плахотин уточнил, что дети в настоящее время гордятся тем, что их предки участвовали в Великой Отечественной войне. «А подвиг тыла в меньшей степени озвучен. Поэтому в этой книге есть много примеров того, как люди жили, трудились, и того, как этот труд был подвигом», — отметил гендиректор ИД «Коммерсантъ-Урал».

Отмечается, что книга «Свердловск. Победа» переиздается во второй раз. Она наполнена фотографиями, документами, воспоминаниями, газетными публикациями, связанными с историей Екатеринбурга в период с 1941 по 1945 год. Первое издание выпустили в 2015 году, оно было отмечено дипломом победителя конкурса Свердловского творческого союза журналистов на лучшее освещение 70-летия Победы.

Иван Шестак
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