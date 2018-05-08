Пермские пожарные получили десять новых спецавтомобилей

Пожарные Прикамья получили десять новых спецавтомобилей. Две машины останутся в Перми, а остальные будут работать в различных районах края.
Ключи от машин начальникам пожарных подразделений вручил губернатор региона Максим Решетников. Он заявил, что ежегодно местные огнеборцы станут получать по несколько единиц техники. «Мы будем ежегодно закупать не менее десяти машин и передавать вам, чтобы постепенно старые машины выводились из эксплуатации, а вы получили в распоряжение новую, надежную технику», — отметил он.
Также в текущем году в крае предполагается ввести в эксплуатацию четыре пожарных депо — в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. Еще пять собираются построить до 2022 года в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске, уточняет департамент пресс-службы администрации губернатора региона.
Кроме того, на нужды пожарной безопасности в Прикамье в 2018-м планируют выделить 61 млн рублей. Деньги пойдут на приобретение 29 единиц техники — тракторов, бульдозеров, автоцистерн, УАЗов, что позволит сформировать две новые пожарно-химические станции.