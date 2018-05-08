В России наказали астролога, предсказавшего победу Путина на выборах

14:46 08 мая 2018 5

Маг дал верный прогноз Фото: Александр Ремпель, Facebook

Астролог из Владивостока Александр Ремпель нарушил запрет на публикацию исследований о возможных итогах голосования в день выборов и в течение пяти дней до него, опубликовав астропрогноз о том, кто победит. За это его оштрафовал Роскомнадзор.

Ремпель разместил свое предсказание в газете «Джентри», где является главным редактором. «Ей-богу, я не знал, что есть ограничения на астрологические прогнозы. Кстати, я предсказывал победу Путина, что и произошло», — цитирует мага Lenta.ru.

Выборы президента России прошли 18 марта. Самовыдвиженец Владимир Путин победил с результатом 76,69% голосов избирателей при явке 67,54%. По итоговым данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовали более 56,4 миллионов человек.