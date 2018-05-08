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Главные новости Пермского края
15:08  08 мая 2018 1

Митингующий пермский врач ушел от наказания и атаковал судей

Митинг против сокращения врачей и закрытия отделений в районной больнице. Село Уинское. Пермский край , барановский дмитрий
Дмитрий Барановский сумел доказать, что полицейские нарушили его права, и отбился от штрафаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший главный врач Уинской районной больницы Пермского края Дмитрий Барановский, которому был выписан штраф после протестного митинга, сумел избежать этого наказания. Сам он рассказал «URA.RU», что теперь проблемы возникли у полиции и судьи.

Накануне Пермский краевой суд рассмотрел дело бывшего главного врача Уинской районной больницы, организовавшего в феврале митинг. Изначально Барановский получил штраф в размере 10 тысяч рублей за то, что якобы призывал жителей принять участие в протесте еще до согласования акции. Причем делал это на странице социальной сети «ВКонтакте».

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Краевой суд установил, что полицейские внесли правки в протокол и не известили об этом Барановского. Таким образом, стражи порядка нарушили права врача. Суд отменил первоначальное решение — отсутствует состав правонарушения. «Если кратко — „состряпанное“ дело просто развалилось. А дальше я буду добиваться привлечения к ответственности судьи», — говорит Барановский.

Примечательно, что ранее врач жаловался в прокуратуру на полицейских и также получил поддержку. Внесение изменений в протокол квалифицировали как признаки служебного подлога. Теперь в отношении полицейских проводит проверку региональное управление Следственного комитета РФ.

Митинг, о котором идет речь, состоялся в Уинском 24 февраля. Ранее «URA.RU» подробно рассказывало о конфликте Дмитрия Барановского с Министерством здравоохранения Пермского края. Жители выступили против масштабного сокращения персонала, коек и закрытия отделений больницы (власти, в свою очередь, опровергли факт подобной оптимизации). Прозвучал и призыв отправить в отставку министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева. Сразу по окончании акции Барановского задержали сотрудники полиции, которые составили протоколы по факту нарушений. Кроме того, врач якобы до согласования митинга призывал жителей принять в нем участие, на мероприятии позволили выступить представителям КПРФ.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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