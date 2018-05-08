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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Курганской области
16:58  08 мая 2018 0

В Зауралье спикера облдумы требуют привлечь к уголовной ответственности

Интервью с атаманом Поповым. Курган, попов валерий
Валерий Попов пожаловался на спикера в прокуратуруФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганский атаман Валерий Попов направил заявление в прокуратуру с требованием привлечь председателя областной думы Дмитрия Фролова к ответственности за разжигание межнациональной розни. По мнению Попова, спикер превысил свои полномочия, ущемил права и оскорбил чувства русского народа.

Заявление Попова опубликовал портал kurganpolit.ru. В нем говорится, что «Русская национально-культурная автономия» Курганской области выступила с законодательной инициативой о внесении дополнения в Устав Курганской области, регионального закона о русском народе. Фролову предложили обсудить в облдуме вопрос «о правовом признании русского народа на территории Курганской области». По мнению руководителя автономии Попова, в Уставе Курганской области сейчас «речь идет о какой-то безликой массе людей (названных гражданами) без рода и племени», что «ущемляет русских в правах по сравнению с гражданами других, юридически признанных, национальностей».

Вопреки ожиданиям атамана, обращение не было рассмотрено депутатами. Фролов направил Попову ответ о «нецелесообразности внесения изменений о самоопределении русского народа в Устав Курганской области». «Данный единоличный ответ председателя областной думы Фролова Д. В., который даже не объяснил свой ответ, на деле является юридически дискриминирующим, унижающим честь и достоинство русского народа», — написал в жалобе атаман (текст жалобы можно прочитать здесь).

Оперативно получить комментарии председателя облдумы Дмитрия Фролова не удалось. В прокуратуре Курганской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на 7 мая среди поступивших в ведомство обращений жалоба от Валерия Попова не зарегистрирована.

Анна Бояркина
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