Госдума утвердила премьер-министра России

19:15 08 мая 2018 0

Им стал Дмитрий Медведев, который пробудет на посту еще шесть лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дмитрий Медведев утвержден на пост премьер-министра России. Решение приняли депутаты Госдумы сегодня, 8 мая. За Медведева проголосовало 374 депутата из 426. Против высказались 56 парламентариев. Трое не проголосовали. Срок полномочий премьер-министра утвержден до 2024 года.

Ранее на заседании выступил президент России Владимир Путин. Он сказал, что кандидата нет смысла представлять, и высоко оценил результат его работы. После этого от каждой фракции (ЛДПР, «ЕР», «Справедливая Россия» и КПРФ) прозвучало по два вопроса кандидату. «URA.RU» вело прямую трансляцию из Госдумы и публиковало вопросы, которые были заданы премьеру думскими фракциями.

В 2012 году за Медведева проголосовало 299 депутатов, 144 парламентария были против. В нынешнем созыве представителей фракции «Единая Россия» почти на 100 человек больше, чем в прошлом — 339 против 238 соответственно. Также, в отличие от прошлого раза, Медведев занимает пост председателя партии «Единая Россия». Его кандидатуру на пост премьера предложил утвердить президент России Владимир Путин, который вчера вступил в должность.

Накануне, 7 мая, он провел консультации с думскими фракциями, а на встрече с единороссами представил список вице-премьеров. Позже представители «Справедливой России» и КПРФ заявили, что откажутся утвердить кандидатуру Медведева, вопреки желанию президента.