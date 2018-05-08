Поселок Амга затоплен поднявшейся водой
Чрезвычайная ситуация сложилась в Амгинском улусе Якутии. Из-за потепления почти до двадцати градусов стремительно начал таять лед на реке Амга. Уровень воды стремительно поднимается и уже дошел до критической отметки, сообщает агентство SAKHAPRESS.RU.
Жители поселков Амгинского улуса столкнулись с двумя проблемами. Некоторые поселки топит поднявшаяся вода, например, затоплено село Амга. А в поселении Оннес иная проблема — выдавленный из реки лед активно продвигается по суше и сносит дома. Спасатели эвакуируют местных жителей. Коров удалось спасти на острове.
Выдавленный из реки лед сносит поселок Оннес