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08 мая 2018
15:43  08 мая 2018 0

В Якутии льдом из реки сносит поселок. Идет эвакуация жителей. ФОТО

Поселок Амга затоплен поднявшейся водойФото: SAKHAPRESS.RU

Чрезвычайная ситуация сложилась в Амгинском улусе Якутии. Из-за потепления почти до двадцати градусов стремительно начал таять лед на реке Амга. Уровень воды стремительно поднимается и уже дошел до критической отметки, сообщает агентство SAKHAPRESS.RU.

Жители поселков Амгинского улуса столкнулись с двумя проблемами. Некоторые поселки топит поднявшаяся вода, например, затоплено село Амга. А в поселении Оннес иная проблема — выдавленный из реки лед активно продвигается по суше и сносит дома. Спасатели эвакуируют местных жителей. Коров удалось спасти на острове.

Выдавленный из реки лед сносит поселок Оннес
Фото: Life shot

Александр Лукманов
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