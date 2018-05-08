16:26 08 мая 2018 0

Садальский рассказал о своих впечатлениях о жителях США Фото: Личная страница Станислава Садальского в Instagram

Актер Станислав Садальский поделился с поклонниками своими впечатлениями от поездки по США. Особенно его поразила проблема ожирения среди местных жителей.

По словам Садальского, пропорции фигуры у большинства американцев оставляют желать лучшего. На своей странице в Instagram 66-летний актер разместил фотографии в подтверждение собственных слов. На них он запечатлел американцев в аэропорту и в кафе, а также приложил свое фото вместе с актрисой Татьяной Васильевой. «Если хочешь выглядеть стройным, держись поближе к толстым. Этот рецепт хорошо работает в Америке. Я тут просто Аполлон Бельведерский!», — заметил Садальский.

Актер также обратил внимание на отличительные особенности ожирения именно у американцев. «И главное, полнота у американцев особенная, у наших при любом ожирении силуэт все равно просматривается, а этих как будто нашпиговали по центру. Интересно, что у них там внутри, попкорн?», — пишет Садальский. При этом он добавил, что причиной тому может быть вредная еда, содержащая ГМО.

Фанаты Станислава Садальского согласились с актером и стали выдвигать свои версии, объясняющие масштаб проблемы в США. «Заметьте, с какой порцией сидит мадам за столом!», «Для них давно норма быть жирным. Не парятся, главное им вовремя подавать корм и тогда до конца проживут свою жизнь в радости», «Американцев Бог наказал. Дело в том, что во времена моего детства они всегда смеялись над русскими — вроде почти все русские толстые», — отметили они. При этом многие возмутились самим фактом, что Садальский фотографирует незнакомых людей без спроса.

Между тем ранее стало известно, что Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину, сообщал VSE42.Ru. Так что он уже не сможет путешествовать по этой стране так легко, как по США.