По предварительным данным, люди не пострадали
ЧП произошло в Кургане на железнодорожном вокзале. Во время работ прямо на пути опрокинулся подъемный кран.
Как сообщили «URA.RU» на железнодорожном вокзале, на технических путях велись работы по перемещению вагонов. Была нарушена балансировка, и кран завалился на бок. При падении кран порвал провода контактной сети. По предварительным данным, люди не пострадали.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «По факту падения крана начата доследственная проверка», — сообщил «URA.RU» Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского СУ на транспорте СКР.