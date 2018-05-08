Челябинские металлурги лично поздравили ветеранов

Представители группы ЧТПЗ поздравили ветеранов и сотрудников компании, жителей Челябинска и Первоуральска с Днем Победы. Подарки и материальную помощь получили более 1,5 тысяч ветеранов войны и тружеников тыла, работавших на предприятиях группы.
Акционер группы ЧТПЗ Александр Федоров отметил, что 9 мая является особенным для страны праздником. «Наши отцы и деды приближали этот день на полях сражений и в заводских цехах. Их мужество, сила духа и воля к победе подарили нам бесценную возможность жить в гордой, свободной стране», — сказал Федоров, пожелав всем ветеранам и горожанам здоровья и благополучия.
Активисты заводских советов ветеранов и советов молодежи навестили и лично поздравили ветеранов, вручили им подарки и материальную помощь от компании. Между тем студенты программы «Будущее Белой металлургии», а также сотрудники ЧТПЗ участвуют в митингах и возлагают цветы к мемориалам Великой Отечественной войны. Белые металлурги также примут участие в городских мероприятиях, посвященных 9 Мая.