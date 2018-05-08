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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Курганской области
17:42  08 мая 2018 0

Жители Кургана и нескольких поселков останутся на сутки без воды

Вода из крана. Курган, кран, раковина
Воды не будет в субботу, 19 маяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана, а также села Кетово и поселков Юргамыш и Увал на сутки останутся без воды из-за остановки Арбинских очистных сооружений. Соответствующее постановление подписал руководитель администрации города Андрей Потапов.

Согласно документу водоснабжение будет отключено в период с 00-00 часов 18 мая до 24-00 часов 19 мая в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе. Исполнять работы будет АО «Водный союз». Организация должна оповестить абонентов о необходимости сделать запас воды и организовать подвоз воды в учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

Восстановить водоснабжение Кургана, поселка Юргамыш, села Кетово, микрорайонов Черемухово и Тополя, поселков Увал, Восточный и Рябково в нормальном режиме коммунальщики должны к 9-00 часам 20 мая, поселков Восточный и Рябково, а также домов по ул. Дзержинского — к 20-00 часам 20 мая. После окончания работ будет проведен контроль качества воды.

Анна Бояркина
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