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08 мая 2018
17:44  08 мая 2018 0

Звезда «Реальных пацанов» пожаловалась на угрозы. «Хотят украсть, в аул увезти»

Актриса рассказала о назойливых поклонникахФото: Зоя Бербер, Instagram

Актриса и звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер перестала общаться со своими фанатами в социальных сетях. Она призналась, что боится за себя из-за настойчивого внимания некоторых подписчиков.

Зоя Бербер призналась, что раньше общалась с поклонниками, но теперь решила от этого отказаться. «Стараюсь давать развернутые интервью, чтобы на все свои вопросы они могли бы получить ответы. Мне часто пишут горцы: „Вай, я тебя украду!“. Я же белокожая, светловолосая, я им очень нравлюсь. Все хотят украсть, замуж взять, в аул увезти», — приводит слова актрисы журнал «Стархит».

Еще больше таких навязчивых почитателей распаляют периодические публикации в СМИ о том, что Бербер якобы расстается со своим гражданским мужем, сценаристом Александром Синегузовым. Они еще только собираются официально оформить свои отношения, при этом три года назад звезда «Реальных пацанов» родила от своего возлюбленного дочь. «Я, например, не очень люблю говорить о личной жизни, значит, можно об этом что-нибудь распространить. Долгое время считалось, что я живу с Колей Наумовым из „Пацанов“, хотя мы всем говорили, что все совсем не так», — призналась Зоя Бербер.

Софья Стеклова
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