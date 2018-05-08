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08 мая 2018
18:39  08 мая 2018 0

Живого новорожденного нашли в холодильнике общежития

Поездка Бориса Дубровского в пункт временного размещения беженцев из Украины. Челябинск, 14.07.2014, кухня, холодильник
Ребенок выжил благодаря тому, что холодильник не работалФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Санкт-Петербурге 14-летняя гражданка Киргизии родила ребенка. Боясь огласки, она спрятала новорожденного в холодильнике.

Благодаря тому, что холодильник оказался отключен, малыш выжил и доставлен в больницу № 1, сообщает агентство Nation News. В СКР возбуждено уголовное дело по статье «подготовление к покушению на убийство», передает РИА «Новости».

Происшествие случилось на улице Задворной, 2, где находится заброшенное расселенное общежитие. Однако здание пустует лишь на бумаге. На самом деле все комнаты уже давно заселены мигрантами, которые работают дворниками в коммунальной службе «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района» Санкт-Петербурга.

После того, как в холодильнике был найден младенец, полицейские подогнали к общежитию автобусы, погрузили в них жителей общежития и вывезли в неизвестном направлении, сообщает агентство «Невские новости». Однако местные жители считают, что гастарбайтеры скоро вернутся, так как подобные истории происходят не первый раз, да и улицы без мигрантов убирать некому.

Александр Лукманов
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