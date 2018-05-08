На Украине десятки школьников потеряли сознание во время линейки

19:30 08 мая 2018 0

С отравлением госпитализировали 51 школьника Фото: Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

В городе Черкассы после массового отравления госпитализировали более 50 школьников. Дети начали терять сознание во время линейки.

«Госпитализированы 51 ученик и один учитель, из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии», — приводит сообщение Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям портал RT. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман выдвинул версию о том, что школьники могли отравиться неизвестным веществом. Сейчас с помощью лабораторных исследований правоохранительные органы устанавливают, о каком именно веществе идет речь, передает «Национальная служба новостей». При этом в воздухе на территории школы превышения содержания химических соединений не обнаружено.