20:00 08 мая 2018 0

В NASA считают, что астероид не угрожает Земле Фото: maxpixel

Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле. Скорость космического объекта 16 километров в секунду.

Как сообщают сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), небесное тело пролетит вблизи Земли 18 мая.

Астероид, имеющий название JPL8, пролетит рядом с Землей, но непосредственной угрозы людям он не несет, сообщает агентство discover24.ru. Объект появится в видимости нашей планеты в утренние часы.