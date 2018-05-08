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08 мая 2018
20:13  08 мая 2018 0

В социальных сетях стартует акция «Бессмертный полк онлайн»

Акция
Теперь каждый сможет создать видеоклип о своих родственниках-ветеранах и поделиться им в соцсетяхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Социальный интерактивный проект #ЖИТЬ уже во второй раз запустил сервис «Бессмертный полк онлайн», который позволяет любому желающему рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил автор проекта, композитор Игорь Матвиенко.

«Сервис дает возможность получить уникальный, специально созданный видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны», — рассказал Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС. Он отметил, что в День Победы для участия в шествии «Бессмертный полк» на улицы выходят миллионы россиян. «Наш сервис позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», — отметил он.

Для того, чтобы создать видеоклип, нужно зайти на сайт проекта. В специальный раздел загружается фотография ветерана, его фамилия, имя и отчество. Также необходимо ввести свой адрес электронной почты. Буквально через несколько минут пользователь получает «готовый клип, который можно разместить в соцсетях», — пояснил Игорь Матвиенко.

Дарья Корчак
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