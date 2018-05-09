07:26 09 мая 2018 0

Праздник откроется возложением венков и цветов к Вечному огню Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские власти приготовили больше полутора десятка мероприятий в рамках празднования Дня Победы. Их откроют губернатор Борис Дубровский, спикер Заксобрания области Владимир Мякуш, мэр Евгений Тефтелев, а также другие руководители региона и силовых структур. Празднование 9 Мая начнется у Вечного огня традиционным в такой день возложением венков и цветов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

Главное событие дня — парад Победы — назначено на полдень. Челябинские VIP соберутся на трибуне у подножия памятника Ленину на площади Революции. В торжественном шествии будет участвовать 21 рота (около 2,5 тыс. человек), а также 30 единиц военной техники времен Великой Отечественной войны и 16 единиц современной техники. После парада автомобили и танки вернутся на площадь, где состоится временная выставка. Рядом будут работать полевые кухни. В это же время на пешеходной Кировке стартует акция «Георгиевская ленточка». Горожанам будут раздавать более 10 тысяч лент.

Фото: пресс-служба администрации Челябинска

На Театральной площади пройдет концерт «Равнение на ПОБЕДУ» с участием выпускницы «Фабрики звезд», финалистки российского «Евровидения» Евгении Рассказовой и местных коллективов. В 15 часов стартует второе крупное мероприятие программы с участием первых лиц города и области — «Бессмертный полк». Губернатор с чиновниками и депутатами пройдет в большом шествии с портретами участников Великой Отечественной войны от ЮУрГУ до площади Революции. Кстати, организатор акции Елена Скорнякова на время прошедших выборов была сопредседателем штаба и доверенным лицом Владимира Путина.

Затем губернатор проследует в театр оперы и балета, где разместили панораму «Героическая оборона Сталинграда». Это полотно размером 3,5 на 34 метра, поэтому понадобился большой зал. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев вечером проведет традиционный прием ветеранов и тружеников тыла в ресторане «Брудершафт» развлекательного комплекса «Мегаполис», откуда все посетители будут смотреть 10-минутный фейерверк, стартующий в 22 часа.

Электротранспорт продлит работу до 02.00. С 23.00 автобуса маршрута №64 будут ожидать пассажиров на железнодорожном вокзале и после открытия движения направятся на северо-запад. Маршрут №4 проследует от ЮУрГУ в Тракторозаводский район; автобусы 81-го маршрута поедут в сторону Ленинского района. Автобусы №31 и №41 будут ожидать пассажиров на Свердловском проспекте со следованием в Металлургический район.