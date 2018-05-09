Мероприятия, посвященные Дню Победы, на Ямале начались примерно за месяц до праздника. По всему региону прошли всевозможные патриотические акции, выставки и конкурсы. Непосредственно 9 Мая во всех муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия. Масштабный парад состоится в столице региона — Салехарде.
Программа мероприятий насыщенная. Основное торжество пройдет на главной праздничной площади, у центра «Геолог». Здесь состоится торжественный митинг с участием первых лиц региона, чествование ветеранов войны. Дальше в программе — торжественный парад, показ военной техники. Шествие пройдет по улицам города от праздничной сцены до площади Победы, где все желающие смогут возложить цветы и венки к Вечному огню. Чуть позже салехардцы смогут присоединится к акции «Бессмертный полк».
Организаторы подготовили обширную концертную программу с участием местных творческих коллективов. Завершится праздник поздно вечером акцией «Свеча памяти» и тожественным салютом.