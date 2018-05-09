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07:34  09 мая 2018 0

Комарова в День Победы дважды пройдет в «Бессмертном полку» и увидит штурм Берлина

Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сургут, комарова наталья
У губернатора насыщенный график в День ПобедыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава ХМАО Наталья Комарова 9 мая посетит четыре югорских города. Об этом «URA.RU» сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

В Ханты-Мансийске губернатор выступит с торжественным словом перед началом марша Победы. В параде примут участие силовики, кадеты, ветераны боевых действий и боевая техника. Парад начнется в 9.50, а в 10.10 стартует шествие «Бессмертного полка» и возложение цветов к Вечному огню. После этого в столице ХМАО откроются мемориально-памятные инсталляции и различные выставки, в том числе и боевой техники. Праздник будет идти на центральной площади, а также на автостоянках возле КДЦ «Октябрь» и администрации города. В программе также велопарад, выступление местных творческих коллективов и салют — фейерверк запустят в 22.00.

Большую часть этих мероприятий Наталья Комарова не посетит: после возложения цветов к Вечному огню она отправится в Нижневартовск. В «столице Самотлора» глава региона также примет участие в торжественном марше и шествии «Бессмертного полка». В Нижневартовске эти мероприятия стартуют в 12.20. В городе также пройдут легкоатлетическая эстафета и акция «Рекорд Победы» — на Комсомольском озере в 15.00 все желающие смогут отжиматься и приседать, чтобы в сумме получилось 26663 раза — по одному разу за каждый мирно прожитый день с момента окончания Великой Отечественной войны.

Из Нижневартовска после шествия «Бессмертнога полка» Наталья Комарова прилетит в Сургут, но первым делом отправится в Сургутский район, в Лянтор. Там глава региона откроет окружной слет школ округа, которые участвуют в проекте «Имя Героя — школе», а также лично поздравит одного из югорских ветеранов Великой Отечественной войны.

Последним пунктом в графике губернатора значится посещение реконструкции начала штурма Берлина — постановка пройдет вечером в Сургуте, возле Ледового дворца спорта. Как ранее сообщало «URA.RU», организаторы реконструкции обещают воздушный бой, взрывы гранат, стрельбу из пушек. Театральная постановка будет идти полтора часа, в ней будут задействованы более 150 человек и военная техника — танк и самолеты.

Само празднование Дня Победы в Сургуте началось еще 8 мая — уже прошли акции «Живая цепь памяти» и «Вальс победы». Торжественный марш стартует в 10 часов, а сразу после него пройдет «Бессмертный полк». Народное гуляние с солдатской кашей в этом году пройдет у здания сургутской филармонии, а не как обычно возле театра СурГУ. В Сургуте День Победы завершится праздничным салютом — он начнется в 22.00.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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