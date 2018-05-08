8 мая в городе Арамиль загорелся цех по производству бумаги. Площадь пожара составляет полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 19 часов 48 минут. К месту тушения огня съехались 17 пожарных машин из Арамили, Екатеринбурга и Сысерти. Площадь пожара составляет более 1,5 тысяч кв. м. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности — «№ 3». «Большая горючая загрузка и сложная планировка здания способствуют быстрому распространению огня и затрудняют работу пожарных. Пожарными принимаются все меры по локализации огня и недопущению его распространения», — пояснили в пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, на момент пожара в здании людей не было, пострадавших нет. Тушение пожара продолжается. Информация о причинах возгорания устаняется.