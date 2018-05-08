Путин напомнил Зюганову, под чьим «чутким руководством» развалился СССР

22:48 08 мая 2018 0

Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Госдумы Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поспорил с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, который произнес речь о достижениях СССР под руководством КПСС. Президент отметил, что именно деятельность коммунистической партии привела к распаду государства.

На пленарном заседании Госдумы, трансляцию которого вел канал «Россия 24», Зюганов заявил о необходимости опираться на достижения СССР. По его словам, к ним страна пришла «под чутким руководством» КПСС. Владимир Путин согласился, что Советский Союз «достиг очень больших вершин». «Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», — добавил президент. На его слова присутствующие отреагировали аплодисментами.

В развале СССР участвовали многие, но руководила процессом именно партия, сказал Путин. «КПСС была во главе, и, по сути дела, руками лидеров КПСС так или иначе состоялось это историческое событие», — заключил глава государства. Отметим, что ранее президент назвал распад Союза главным историческим событием, которое ему хотелось бы изменить.