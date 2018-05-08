Путин обошел Трампа в рейтинге самых влиятельных людей мира

23:35 08 мая 2018 0

Владимир Путин признан более влиятельным политиком, чем Дональд Трамп и Ангела Меркель Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных в мире людей. Впервые за последние пять лет в списке сменился лидер. Если последние пять лет первая строчка принадлежала президенту России Владимиру Путину, то в этом году — лидер Китая Си Цзиньпин.

Его триумф, как отмечает издание, объясняют «небывалые властные полномочия», которые сосредоточены в руках одного человека. Такого культа личности в Китае не было со времен Мао, отмечают авторы рейтинга. На втором месте расположился Владимир Путин, который обошел президента США Дональда Трампа. Последний нынче занимает третье место.

Четвертая строчка досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а пятерку лидеров замкнул основатель интернет-компании Amazon.com, владелец Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.