СМИ: глава совета директоров «Роснефти» женился на своей переводчице

03:08 09 мая 2018 0

Герхард Шрёдер женился на кореянке Ким Со Ен Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель совета директоров «Роснефти» и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер женился на кореянке Ким Со Ен, которая в свое время работала его переводчицей. Для него это стало уже пятым бракосочетанием. Об этом журналистам рассказали источники из окружения топ-менеджера.

В январе, как напоминает РБК, Герхард Шрёдер говорил, что свадьба состоится осенью. Торжество по этому случаю, по данным немецкого издания Neue Presse, запланировано на 5 октября в фешенебельном отеле «Адлон», расположенном в центре Берлина.

При этом, как сообщила газета Bild, на инаугурации Владимира Путина 7 мая на безымянном пальце бывшего канцлера заметили кольцо, в то время как в конце апреля его не было.