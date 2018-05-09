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09 мая 2018
08 мая 2018
03:08  09 мая 2018 0

СМИ: глава совета директоров «Роснефти» женился на своей переводчице

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, пмэф-2016, шредер герхард
Герхард Шрёдер женился на кореянке Ким Со ЕнФото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель совета директоров «Роснефти» и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер женился на кореянке Ким Со Ен, которая в свое время работала его переводчицей. Для него это стало уже пятым бракосочетанием. Об этом журналистам рассказали источники из окружения топ-менеджера.

В январе, как напоминает РБК, Герхард Шрёдер говорил, что свадьба состоится осенью. Торжество по этому случаю, по данным немецкого издания Neue Presse, запланировано на 5 октября в фешенебельном отеле «Адлон», расположенном в центре Берлина.

При этом, как сообщила газета Bild, на инаугурации Владимира Путина 7 мая на безымянном пальце бывшего канцлера заметили кольцо, в то время как в конце апреля его не было.

Сергей Демин
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