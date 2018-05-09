Депутаты предложили разрешить Путину быть президентом еще 12 лет

06:58 09 мая 2018 0

Парламент Чечни поднимет вопрос о продлении срока полномочий Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Парламент Чечни подготовил и намерен внести в Госдуму законопроект о продлении полномочий президента России с двух до трех сроков подряд. Об этом во вторник, 8 мая, заявил спикер регионального Заксобрания Магомед Даудов.

Около месяца назад, как напоминает РИА «Новости», с аналогичным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в России «нет альтернативы» действующему президенту Владимиру Путину, поэтому властям нужно подумать о продлении сроков полномочий. Тогда республиканский парламент поддержал это предложение.

По словам Магомеда Даудова, этот законопроект «не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее», пишет RT. Вопрос о внесении документа в Госдуму будет рассмотрен 10 мая.