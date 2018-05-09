Празднование 9 Мая в Перми в этом году пройдет в контексте 100-летия Красной Армии. В программе: парад, перфомансы и Лариса Долина.
Парад начнется в 10 утра. Первыми пойдут барабанщики и сводный хор из 600 артистов, который исполнит знаменитую композицию «Несокрушимая и легендарная» в честь юбилея Красной Армии. Будут развернуты гигантские флаги России и Знамя Победы. В параде в этом году примут участие 23 единицы военной техники. Из новинок: бронетранспортер БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». Вся техника впоследствии будет выставлена для осмотра.
Шествие «Бессмертного полка» начнется в 10 утра. Участники акции пройдут двумя колоннами от Комсомольского проспекта. Организаторы особо зовут принять участие тех, кто играет на гармошках и баянах и сможет аккомпанировать во время движения.
В 12 часов начнется большая концертная программа. В этом году участие в ней будут принимать артисты городских театров. В том числе «Театра-Театра», балета Евгения Памфилова. Кроме того, выступит Пермский губернский оркестр. В 20 часов начнется концерт Ларисы Долиной.