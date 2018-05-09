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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
08:53  09 мая 2018 0

Украинцы обвинили россиян в присвоении победы над фашизмом

Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, минута молчания, траур, возложение цветов, день победы, 9 мая
Депутат Верховной Рады расставил свои акценты в праздновании 9 МаяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутат Верховной Рады Иван Винник обвинил россиян в том, что они «неправильно» празднуют День Победы. Не в тот день, не с теми акцентами и без учета ведущей роли Украины.

«Российская Федерация, которая считает себя правопреемницей Советского Союза, хочет присвоить себе победу — победу над фашизмом, над нацизмом, которую антигитлеровская коалиция совместно осуществляла, начиная с 39-го года — фактически с даты начала Второй мировой войны, и закончилась эта война не девятого мая, а закончилась она в августе 45-го года подписанием капитуляции Японии», — цитируют парламентария РИА «Новости».

По словам Винника, главную роль в боевых действиях на стороне Советского Союза сыграли украинцы. Это, по его мнению, дает стране право праздновать День Победы и по «западному образцу» — 8 мая, и по «советскому» — 9 мая.

Игорь Чукреев
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