Максим Фадеев любит интриговать поклонников
Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев заинтриговал подписчиков своей страницы в Instagram. В аккаунте он разместила два снимка — собственные и своего сына, предложив фанатам самим догадаться, кто на каком фото изображен.
Мнения подписчиков разделились. Одни сразу же указали на фото композитора: «Вы — слева, не спутаешь, совсем другой», другие поразились сходству отца и сына: «Как под копирку деланный», «Улыбки одинаковые». Но все фанаты единодушно оценили глаза и улыбку музыканта: «Улыбки такие добрые у обоих», «Максим, ваши глаза и красивую улыбку не спутаешь».