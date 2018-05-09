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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
10:08  09 мая 2018 0

Полина Гагарина спародировала шпагат Волочковой. «Еще одна звездюлька». ФОТО

Концерт
Фанаты посчитали, что Полина Гагарина утратила свою неповторимостьФото: Марина Молдавская © URA.RU

Певица Полина Гагарина, которая сейчас проводит отпуск на Мальдивах, опубликовала в Сети снимок, озадачивший ее поклонников. На фото артистка демонстрирует неплохую растяжку, однако в ее позе фанаты усмотрели сходство с другой звездой соцсетей — балериной Анастасией Волочковой, которая регулярно выкладывает снимки на шпагате.

«Куда делась та интересная девушка, которую мы видели на конкурсе?» — вопрошает один из поклонников. Подписчики Полины посчитали, что фотографии «пошловатые» и «вульгарные». «Пошловато, а-ля Волочкова, а без раздвигания ног никак? Может, надо быть оригинальной? А не ширпотребом?», «И ведет себя, и поет, и одевается так же, как и все в „звезданутом“ стане. Еще одна звездюлька. А казалось, что талант есть. Жаль!» — пишут раздосадованные поклонники певицы.

Впрочем, сторонников у Полины оказалось больше, чем критиков. «Очень красивое, эстетичное, женственное фото, красивые ноги. Девчонки, продолжаем дальше сидеть на своих диванах с целлюлитными попами и большими ляжками и критиковать красивых девушек, которые отдыхают в дорогих странах, все правильно», — не без юмора отреагировала на замечания одна из подписчиц Гагариной.

Виктор Жуков
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