11:41 09 мая 2018 0

Звезды читают письма военных лет Фото: скриншот с видео

Российские звезды кино, музыки и спорта присоединились к флешмобу, объявленному в соцсетях накануне 9 Мая. В честь Дня Победы участники акции делятся видеороликами, в которых читают письма военных лет, написанные их родственниками или незнакомыми фронтовиками.

К флешмобу #мызамир уже присоединились Иван Ургант, Баста, Лиза Боярская, Полина Гагарина, Гарик Харламов, Сергей Лазарев и другие звезды, пишет «Российская газета». Автор акции — креативный продюсер и телережиссер Андрей Болтенко. Выложить ролики можно в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На данный момент в акции приняли участие уже несколько сотен человек, их ролики собрали более 1,7 млн просмотров.

Это первый подобный проект ко Дню Победы, предназначенный, прежде всего, для молодежи. Авторы говорят о ценности мира и повседневных радостях жизни. Лучшие из видеообращений 9 мая появятся в специальном блоке «ВКонтакте». В сообществе vk.com/vkzamir есть возможность поддержать одиноких пожилых людей, живущих в домах престарелых, отмечает телеканал 360.