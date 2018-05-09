14:05 09 мая 2018 0

Головы кукол из дорожных ям торчат уже третью неделю ФОТО: SWNS

Британец Невилл Дейтон нашел креативный способ борьбы с бездорожьем в родном городе Суиндон. Мужчина решил заделывать ямы и выбоины на местных дорогах кукольными головами. Ранее Дейтон несколько раз жаловался на ямы в дорожную службу.

Куклы были приобретены в благотворительной магазине, торгующем сломанными игрушками. Мужчина купил исключительно светловолосых Барби и воткнул их по пояс в ямы. По задумке Дейтона, игрушки должны обратить на себя внимание автомобилистов и мотоциклистов, а также предотвратить несчастные случаи. «Я называю своих кукол „королевами улицы“. Они предупреждают об опасности всех, у кого есть личный транспорт. Возможно, это глупо и смешно, но это работает», — передает Life слова британца.

Дорожная акция Дейтона продолжается уже третью неделю. Местные власти, как и жители Суиндона, обратили внимание на креатив 56-летнего британца. В мэрии Дэйтону объяснили, что дыру уже не раз заделывали, но она постоянно возникает снова из-за проблем с мостом автомагистрали.