14:00 09 мая 2018 0

Владимир Путин потроллил Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Майский указ президента РФ Владимира Путина, который многие называют суперуказом, о вхождении страны в пятерку крупнейших экономик мира — это вызов. Вообще, планы президента достаточно амбициозны, но достижимы ли? Рассказываем тут.

Владимир Путин на вчерашнем заседании Госдумы потроллил Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ произнес речь о достижениях СССР и коммунизма, а президент указал на их самый большой провал.

В Чечне предложили разрешить Путину быть президентом еще 12 лет. Местные депутаты на полном серьезе хотят внести законопроект в Госдуму, позволяющий быть главой государства 3 срока подряд.

Вы наверняка видели фотографию скучающей Поклонской на инаугурации. Так вот, депутат ответила интернет-шутникам на фотожабы, которые разлетелись по интернету.

Вчера замначальника екатеринбургской полиции поймали пьяным за рулем. Подполковник попался в форме, да еще и в служебном автомобиле. Теперь его обещают уволить.

Екатеринбургский музыкальный дуэт «Мы» выпустил клип, в котором музыканты сравнивают УГМК с девочкой, у которой все есть. В ролике она нажимает красную кнопку, после чего взрывается самый известный долгострой Екатеринбурга — телебашня.