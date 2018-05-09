{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 мая 2018
14:00  09 мая 2018 0

Суперуказ Путина, троллинг над Зюгановым, Поклонская ответила на мемы. Дайджест новостей от «URA.RU»

Пресс-конференция КПРФ в ТАСС с участием лидера партии Геннадием Зюгановым. Москва, зюганов геннадий
Владимир Путин потроллил Геннадия ЗюгановаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое важное.

Сегодня среда, 9 мая и День Победы! Редакция «URA.RU» поздравляет своих читателей с праздником.

Мы подготовили для вас свежую новостную рассылку:

Майский указ президента РФ Владимира Путина, который многие называют суперуказом, о вхождении страны в пятерку крупнейших экономик мира — это вызов. Вообще, планы президента достаточно амбициозны, но достижимы ли? Рассказываем тут.

Владимир Путин на вчерашнем заседании Госдумы потроллил Геннадия Зюганова. Лидер КПРФ произнес речь о достижениях СССР и коммунизма, а президент указал на их самый большой провал.

В Чечне предложили разрешить Путину быть президентом еще 12 лет. Местные депутаты на полном серьезе хотят внести законопроект в Госдуму, позволяющий быть главой государства 3 срока подряд.

Вы наверняка видели фотографию скучающей Поклонской на инаугурации. Так вот, депутат ответила интернет-шутникам на фотожабы, которые разлетелись по интернету.

Вчера замначальника екатеринбургской полиции поймали пьяным за рулем. Подполковник попался в форме, да еще и в служебном автомобиле. Теперь его обещают уволить.

Екатеринбургский музыкальный дуэт «Мы» выпустил клип, в котором музыканты сравнивают УГМК с девочкой, у которой все есть. В ролике она нажимает красную кнопку, после чего взрывается самый известный долгострой Екатеринбурга — телебашня.

Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров