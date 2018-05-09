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09 мая 2018
Главные новости Москвы
15:52  09 мая 2018 0

Названы восемь стран для поиска красивой невесты

Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, свадебные платья, невеста, дефиле
В списке оказалось четыре страны из постсоветского пространстваФото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина, Эстония и Грузия вошли в ТОП-3 стран, где мужчины смогут найти красивую «вторую половинку» для создания семьи. В списке из восьми государств оказались еще две страны из постсоветского пространства — республика Беларусь и Литва.

Своеобразный рейтинг для холостяков составил западный онлайн портал WMNlife. Его редактор уверен, что на Украине легко найти «фантастически красивых девушек», несмотря на «некоторые политические проблемы». Эстония заняла второе место за счет «голубоглазых и светловолосых женщин». Третьей в списке оказалась Грузия. По мнению журналистов, грузинские девушки вначале кажутся «довольно застенчивыми», но они достойны приложенных усилий для знакомства, передает канал 360.

Дальше в рейтинге расположились девушки из Пуэрто-Рико, Белоруссии, Литвы, Хорватии, а также Боснии и Герцеговины. Относительно белорусских женщин отмечается, что у иностранцев есть немало шансов найти в стране красавицу-жену за счет того, что мужчин здесь меньше, чем женщин. Представительниц прекрасного пола из Литвы автор статьи назвал «исключительно красивыми девушками» за счет генов славянских и североевропейских народов.

Павел Маркуш
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