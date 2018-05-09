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09 мая 2018
17:03  09 мая 2018 0

«Дождь» рассказал о труженице тыла, которая 17 лет добивается переезда из разваливающегося дома. ФОТО

Женщина пытается добиться улучшения жилищных условийФОТО: скриншот сюжета телеканала «Дождь»

Уже 17 лет 82-летняя Елизавета Кудряева пытается добиться улучшений своих жилищных условий. Историю ветерана труда рассказали в эфире телеканала «Дождь» в День Победы 9 Мая.

В сюжете о жизни Кудряевой рассказывается о разрухе в ее доме, который находится в поселке Железнодорожная Майна Ульяновской области. «Деревянная стена прогнила, просел пол, раковина провалилась под землю. Горячая вода — только если натопишь. Деревянный дом 75-го года постройки рушится на глазах».

По словам журналиста, ветеран просит у властей улучшения жилищных условий последние 17 лет, но так ничего и не добилась. «В 2005-м военный комиссар Ульяновской области даже пообещал пенсионерке комнату в доме для ветеранов. Но очередь до Кудрявой так и не дошла». Пенсионерка рассказывает и о результатах независимой комиссии, которая признала износ дома на 70%. В местной администрации экспертизу не принимают.

Постоянные отказы со стороны чиновников труженик тыла называет несправедливыми. При этом вспоминает, как восьмилетним ребенком в войну работала в тылу. «Один сноп я подняла неправильно и повредила позвоночник. Всю жизнь страдаю», — жалуется героиня сюжета. Кроме того ветеран вспоминает, как вязала перчатки для солдат: «Света нет, и я на ощупь вязала [перчатки]: одну свяжу, вторую — пара. Перчатки с одним пальцем — теплые, чтобы фашистов стрелять. Мешками отправляли мы эти перчатки», — добавляет Кудряева.

Также в сюжете журналист задает вопрос и сыну Кудряевой, который «мог бы помочь ветерану». «А что я тут помогать буду: на 8 тысяч что ли? Из меня помощник плохой», — отвечает сын пенсионерки.

«Деревянный дом 75-го года постройки рушится на глазах»
ФОТО: скриншот из сюжета телеканала «Дождь»
Елизавета Кудряева — труженик тыла и ветеран труда
ФОТО: скриншот их сюжета телеканала «Дождь»

Павел Маркуш
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